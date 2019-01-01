Сумеречная зона. Сезон 1. Серия 3
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Сумеречная зона (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.72019, The Twilight Zone
Ужасы, Триллеры18+

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Сюжет

Третье пришествие легендарной научно-фантастической антологии из 1950-х. Перезапуск состоит из десяти серий, и каждая из них рассказывает свою мрачную историю: ждите как новых, так и ярко переработанных знакомых сюжетов. В роли ведущего — режиссер сенсационного хоррора «Прочь» Джордан Пил.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сумеречная зона»

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