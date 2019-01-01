Сумеречная зона (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Третье пришествие легендарной научно-фантастической антологии из 1950-х. Перезапуск состоит из десяти серий, и каждая из них рассказывает свою мрачную историю: ждите как новых, так и ярко переработанных знакомых сюжетов. В роли ведущего — режиссер сенсационного хоррора «Прочь» Джордан Пил.



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