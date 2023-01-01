Сумеречная зона
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Сумеречная зона

Сумеречная зона (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.72019, The Twilight Zone 2 сезона
Ужасы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Звезда сериалов «Грызня» и «Ходячие мертвецы» Стивен Ян в перезапуске легендарной антологии 1959 года. В роли нового рассказчика выступает Джордан Пил, автор оскароносного триллера «Прочь».

Перед вами портал в другое измерение, который способен оживить самые смелые людские фантазии. Вас ждут научно-фантастические, страшные и загадочные сюжеты с неожиданной концовкой. Героем первой серии становится комик, получивший власть стирать людей с лица Земли: стоит только пошутить об этом человеке на сцене. Вторая расскажет о журналисте, страдающем аэрофобией и случайно узнавшем о предстоящем крушении самолета, в котором сам находится.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сумеречная зона»

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