Сумеречная зона (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда сериалов «Грызня» и «Ходячие мертвецы» Стивен Ян в перезапуске легендарной антологии 1959 года. В роли нового рассказчика выступает Джордан Пил, автор оскароносного триллера «Прочь».



Перед вами портал в другое измерение, который способен оживить самые смелые людски�е фантазии. Вас ждут научно-фантастические, страшные и загадочные сюжеты с неожиданной концовкой. Героем первой серии становится комик, получивший власть стирать людей с лица Земли: стоит только пошутить об этом человеке на сцене. Вторая расскажет о журналисте, страдающем аэрофобией и случайно узнавшем о предстоящем крушении самолета, в котором сам находится.



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