Сумеречная зона (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Звезда сериалов «Грызня» и «Ходячие мертвецы» Стивен Ян в перезапуске легендарной антологии 1959 года. В роли нового рассказчика выступает Джордан Пил, автор оскароносного триллера «Прочь».
Перед вами портал в другое измерение, который способен оживить самые смелые людски�е фантазии. Вас ждут научно-фантастические, страшные и загадочные сюжеты с неожиданной концовкой. Героем первой серии становится комик, получивший власть стирать людей с лица Земли: стоит только пошутить об этом человеке на сцене. Вторая расскажет о журналисте, страдающем аэрофобией и случайно узнавшем о предстоящем крушении самолета, в котором сам находится.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Фантастика, Ужасы, Драмы, Фэнтези, Зарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ОХРежиссёр
Оуэн
Харрис
- Актёр
Джордан
Пил
- Актёр
Дэвид
Эпштейн
- КВАктриса
Келли
Вудс
- Актёр
Марк
Силверман
- СЧАктёр
Саймон
Чин
- ПМАктёр
Паоло
Майоло
- ММАктёр
Мэттью
Мандзидж
- РССценарист
Род
Серлинг
- ГМСценарист
Глен
Морган
- АРСценарист
Алекс
Рубенс
- Сценарист
Хезер
Энн Кэмпбелл
- Продюсер
Джордан
Пил
- РБПродюсер
Рик
Берг
- Продюсер
Хезер
Энн Кэмпбелл
- ОЧПродюсер
Одри
Чон
- ДХХудожник
Дэвид
Хэдэвей
- ТБМонтажёр
Тревор
Бэйкер
- КРОператор
Крейг
Роблески
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс