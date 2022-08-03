WinkСериалыСумеречная зона1-й сезон
Сумеречная зона (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.72019, The Twilight Zone 10 серий
Ужасы, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Третье пришествие легендарной научно-фантастической антологии из 1950-х. Перезапуск состоит из десяти серий, и каждая из них рассказывает свою мрачную историю: ждите как новых, так и ярко переработанных знакомых сюжетов. В роли ведущего — режиссер сенсационного хоррора «Прочь» Джордан Пил.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОХРежиссёр
Оуэн
Харрис
- Актёр
Джордан
Пил
- Актёр
Дэвид
Эпштейн
- КВАктриса
Келли
Вудс
- Актёр
Марк
Силверман
- СЧАктёр
Саймон
Чин
- ПМАктёр
Паоло
Майоло
- ММАктёр
Мэттью
Мандзидж
- РССценарист
Род
Серлинг
- ГМСценарист
Глен
Морган
- АРСценарист
Алекс
Рубенс
- Сценарист
Хезер
Энн Кэмпбелл
- Продюсер
Джордан
Пил
- РБПродюсер
Рик
Берг
- Продюсер
Хезер
Энн Кэмпбелл
- ОЧПродюсер
Одри
Чон
- ДХХудожник
Дэвид
Хэдэвей
- ТБМонтажёр
Тревор
Бэйкер
- КРОператор
Крейг
Роблески
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс