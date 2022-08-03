Wink
Сериалы
Сумеречная зона
1-й сезон

Сумеречная зона (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.72019, The Twilight Zone 10 серий
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Третье пришествие легендарной научно-фантастической антологии из 1950-х. Перезапуск состоит из десяти серий, и каждая из них рассказывает свою мрачную историю: ждите как новых, так и ярко переработанных знакомых сюжетов. В роли ведущего — режиссер сенсационного хоррора «Прочь» Джордан Пил.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сумеречная зона»