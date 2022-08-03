Сумеречная зона (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Третье пришествие легендарной научно-фантастической антологии из 1950-х. Перезапуск состоит из десяти серий, и каждая из них рассказывает свою мрачную историю: ждите как новых, так и ярко переработанных знакомых сюжетов. В роли ведущего — режиссер сенсационного хоррора «Прочь» Джордан Пил.

