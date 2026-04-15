Судья-целитель. Сезон 1. Серия 40
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Сериалы
Судья-целитель
1-й сезон
40-я серия
6.82025, Prescription of Judgment
Фэнтези, Драма18+

Судья-целитель (сериал, 2025) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семь лет Сяо Юньтянь, наследник искусства божественного врачевания, сдерживал свою силу, следуя пути cultivation. Его терпение было воспринято как слабость: коварная тёща попыталась изгнать его из дома и выдать его жену Су Мань за богача. Но когда Су Мань оказалась на грани жизни и смерти после подстроенной аварии, Сяо нарушил обет молчания. В решающий момент он не только спас любимую, используя запрещённые техники яда и исцеления, но и публично раскрыл своё истинное могущество. Унизившие его родственники были повержены, а Су Мань, благодаря его поддержке, возглавила новый влиятельный семейный клан. Из презираемого зятя – в легенду, из тени – в повелителя судеб.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Фэнтези
Время
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