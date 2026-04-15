Судья-целитель (сериал, 2025) смотреть онлайн

Семь лет Сяо Юньтянь, наследник искусства божественного врачевания, сдерживал свою силу, следуя пути cultivation. Его терпение было воспринято как слабость: коварная тёща попыталась изгнать его из дома и выдать его жену Су Мань за богача. Но когда Су Мань оказалась на грани жизни и смерти после подстроенной аварии, Сяо нарушил обет молчания. В решающий момент он не только спас любимую, используя запрещённые техники яда и исцеления, но и публично раскрыл своё истинное могущество. Унизившие его родственники были повержены, а Су Мань, благодаря его поддержке, возглавила новый влиятельный семейный клан. Из презираемого зятя – в легенду, из тени – в повелителя судеб.

