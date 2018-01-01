Страйк (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация серии детективных романов от «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Ветеран Корморан Страйк, потерявший ногу во время афганской войны, на гражданке занимается частным сыском. Полученный в боях опыт помогает ему расследовать преступления.



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