Страйк. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Страйк
1-й сезон
6-я серия
9.12018, Strike
Детективы, Триллеры18+

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Страйк (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация серии детективных романов от «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Ветеран Корморан Страйк, потерявший ногу во время афганской войны, на гражданке занимается частным сыском. Полученный в боях опыт помогает ему расследовать преступления.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страйк»

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