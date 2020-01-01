Страшные сказки: Город ангелов (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Спин-офф знаменитого готического сериала «Страшные сказки». События нового шоу разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года. В центре истории — конфликт главных героев с богиней смерти Санта Муэрте и другими союзниками Дьявола, а значит напряженный сюжет гарантирован.



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