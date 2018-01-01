Страшные сказки: Город ангелов (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.02020, Penny Dreadful: City of Angels 10 серий
Ужасы, Фэнтези18+
О сериале
Спин-офф знаменитого готического сериала «Страшные сказки». События нового шоу разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года. В центре истории — конфликт главных героев с богиней смерти Санта Муэрте и другими союзниками Дьявола, а значит напряженный сюжет гарантирован.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- ШФРежиссёр
Шери
Фоксон
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- КБАктриса
Керри
Бише
- АБАктриса
Адриана
Барраса
- ДГАктриса
Джессика
Гарза
- МГАктёр
Майкл
Глэдис
- ДНАктёр
Джонатан
Нивз
- Актёр
Рори
Киннер
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- ДШАктёр
Доминик
Шервуд
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- ХРСценарист
Хосе
Ривера
- ТССценарист
Татьяна
Суарес-Пико
- ПКПродюсер
Пако
Кабесас
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ПЛОператор
Педро
Луке