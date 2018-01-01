Wink
Сериалы
Страшные сказки: Город ангелов
1-й сезон

Страшные сказки: Город ангелов (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.02020, Penny Dreadful: City of Angels 10 серий
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спин-офф знаменитого готического сериала «Страшные сказки». События нового шоу разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года. В центре истории — конфликт главных героев с богиней смерти Санта Муэрте и другими союзниками Дьявола, а значит напряженный сюжет гарантирован.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страшные сказки: Город ангелов»