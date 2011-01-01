Странное дело. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Странное дело
1-й сезон
8-я серия

Странное дело (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.92011, Странное дело. Сезон 1. Серия 8
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный проект "Странное дело" — для тех, кто стремится перешагнуть грань общепринятых представлений об окружающем мире и отказаться от стереотипов. Астрономия, физика, биология, геология, история, социология - во всех науках есть свое нераскрытое "странное дело". И попытка в нем разобраться - это шаг к пониманию законов, движущих этим миром!

Авторы научно-популярных фильмов цикла "Странное дело" предлагают взглянуть на загадки Вселенной, природы, исторических событий под другим углом зрения и открыть себя массу любопытных фактов. Делать какие-то выводы - личное дело зрителя.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг