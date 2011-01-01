Странное дело (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Документальный проект "Странное дело" — для тех, кто стремится перешагнуть грань общепринятых представлений об окружающем мире и отказаться от стереотипов. Астрономия, физика, биология, геология, история, социология - во всех науках есть свое нераскрытое "странное дело". И попытка в нем разобраться - это шаг к пониманию законов, движущих этим миром!



Авторы научно-популярных фильмов цикла "Странное дело" предлагают взглянуть на загадки Вселенной, природы, исторических событий под другим углом зрения и открыть себя массу любопытных фактов. Делать какие-то выводы - личное дело зрителя.

