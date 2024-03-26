Стэн против сил зла (сериал, 2016) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

В заключительном сезоне хоррор-комедии Стэн не оставляет попыток вернуть из загробного мира жену и вновь ищет помощи колдуна Дукетта. Удастся ли ему воскресить Клэр, не навредив живым?



Третий сезон комедийного хоррора приносит своим героям новый ворох неприятностей. Стэн пробует вернуть свою супругу Клэр в мир живых и ненароком оставляет открытым портал в царство мертвых. Злые духи захватывают город, и Стэн вместе с шерифом Иви обязан вернуть все как было. В жителей Уиллардс-Милл вселяются демоны, так что больница, ферма и даже телевидение попадают под проклятье мертвецов. Кажется, что городок сошел с ума, но шерифы Иви и Стэн знают, что делать.



