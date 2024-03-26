8.22016, Stan Against Evil
Комедия, Ужасы18+
Стэн против сил зла (сериал, 2016) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 1
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 2
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 3
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 4
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 5
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 6
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 7
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 3 Серия 8
О сериале
В заключительном сезоне хоррор-комедии Стэн не оставляет попыток вернуть из загробного мира жену и вновь ищет помощи колдуна Дукетта. Удастся ли ему воскресить Клэр, не навредив живым?
Третий сезон комедийного хоррора приносит своим героям новый ворох неприятностей. Стэн пробует вернуть свою супругу Клэр в мир живых и ненароком оставляет открытым портал в царство мертвых. Злые духи захватывают город, и Стэн вместе с шерифом Иви обязан вернуть все как было. В жителей Уиллардс-Милл вселяются демоны, так что больница, ферма и даже телевидение попадают под проклятье мертвецов. Кажется, что городок сошел с ума, но шерифы Иви и Стэн знают, что делать.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Джек
Бишоп
- ДНРежиссёр
Джастин
Ниджм
- РКРежиссёр
Роберт
Коэн
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ДВАктриса
Джанет
Вэрни
- ДБАктриса
Дебора
Бэйкер мл.
- НМАктёр
Нат
Муни
- Актёр
Дэна
Гулд
- ЭХАктёр
Эмметт
Хантер
- ДБАктриса
Дэнис
Бутте
- СУАктриса
Сьюзэн
Уильямс
- Сценарист
Дэна
Гулд
- ДКСценарист
Джессика
Конрад
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- МКХудожница
Молли
Коффи
- МКХудожница
Мэллори
Коулмэн
- Художник
Ник
Морган
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон
- ЭШКомпозитор
Эбан
Шлеттер