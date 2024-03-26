Стэн против сил зла (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Во втором сезоне комедийного хоррора Стэн и Иви еще больше узнают о проклятии в городе Уиллардс-Милл. Пока Иви продолжает бороться с нечистью, Стэн хочет вернуть свою жену с того света.



В следующей части шоу Стэн и Иви вновь столкнутся с констеблем Экклсом, который положил начало серии смертей шерифов от рук ведьм, растянувшейся на многие века. Стэн поможет начальнице полиции вернуться из мира мертвых, а та продолжит отправлять монстров туда, где им и место. Также Стэн задумается о воскрешении супруги, так что в деле окажется замешан ведьминский культ. В сезоне появятся новые смертоносные существа: например, демон-младенец, забирающий энергию жертв, и проклятый пони, который доводит всех до сумасшествия. С ними скучать не придется!



