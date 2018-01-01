Старфон. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Старфон
1-й сезон
3-я серия

Старфон (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

2018, Старфон. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В шоу «Старфон» звездные женихи и невесты пробуют найти свою любовь с помощью...телефона. У каждого из них будет по три собеседника, которых они не видят и с которыми в общей сложности они могут проговорить только 12 минут. Распределить время разговора может жених/невеста: с кем-то — дольше, с кем-то — меньше. У них будет возможность сделать только один исходящий звонок, и достанется он тому/той, кто произвел лучшее впечатление на главного героя! А после этого звонка пару ждет романтическое свидание...

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг