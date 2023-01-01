Старфон (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Старфон» – это новое шоу знакомств от СТС Love, благодаря которому звезды становятся еще ближе. Как известно, деньги и слава – не панацея от одиночества, и знаменитостям бывает очень нелегко найти свою любовь. «Старфон» дает им шанс отыскать вторую половинку за пределами шоу-бизнеса, а их поклонникам – познакомиться и, возможно, даже начать встречаться с кумиром. Исход каждого выпуска непредсказуем – тем интереснее все сезоны шоу «Старфон» смотреть онлайн бесплатно и в хорошем качестве.



Главным помощником в поиске родственной души для участников станет мобильный телефон. По условиям программы, у знаменитого героя будет три собеседника и 12 минут на все разговоры с ними. Время может распределить сама звезда, решив с кем-то говорить дольше, а с кем-то меньше. После ряда входящих звонков, жених/невеста должен определиться, кто из собеседников произвел лучшее впечатление, и самостоятельно сделать решающий исходящий вызов, после которого последует долгожданная встреча. Кто из участников увидится и понравится друг другу, а кто – будет разочарован из-за несовпадения телефонных ожиданий и реальности? Возможна ли вообще любовь по телефону? Может ли звезда полюбить простого человека? Ответы на эти и другие вопросы вы получите совершенно бесплатно, если будете все сезоны программы «Старфон» смотреть онлайн в хорошем качестве.



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