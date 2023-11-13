Старфон (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
2018, Старфон. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
О сериале
В шоу «Старфон» звездные женихи и невесты пробуют найти свою любовь с помощью...телефона. У каждого из них будет по три собеседника, которых они не видят и с которыми в общей сложности они могут проговорить только 12 минут. Распределить время разговора может жених/невеста: с кем-то — дольше, с кем-то — меньше. У них будет возможность сделать только один исходящий звонок, и достанется он тому/той, кто произвел лучшее впечатление на главного героя! А после этого звонка пару ждет романтическое свидание...