Стамбульская невеста. Сезон 1. Серия 263
Wink
Сериалы
Стамбульская невеста
1-й сезон
263-я серия
9.12017, Istanbullu Gelin
Драма, Мелодрама18+

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Стамбульская невеста (сериал, 2017) сезон 1 серия 263 смотреть онлайн

О сериале

Фарук - наследник богатой и влиятельной семьи из Бурсы. Сюрейя - обычная скромная девушка, которая живет с тётей в Стамбуле. Фаруку и Сюрейе судьбой предначертано встретиться и полюбить друг друга, но будет ли их история любви счастливой?

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.1 IMDb