WinkСериалыСтамбульская невеста1-й сезон195-я серия
9.12017, Istanbullu Gelin
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Стамбульская невеста (сериал, 2017) сезон 1 серия 195 смотреть онлайн
О сериале
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Актёр
Озджан
Дениз
- АЭАктриса
Аслы
Энвер
- ИБАктриса
Ипек
Билгин
- СБАктёр
Салих
Бадемджи
- ФТАктёр
Фырат
Таныш
- ОБАктриса
Озге
Борак
- ДААктриса
Диляра
Аксюек
- ГМАктёр
Гювен
Мурат Акпынар
- БХАктёр
Беркай
Хардал
- МААктёр
Мурат
Айген
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- НДАктриса дубляжа
Наталья
Долгова
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ВЧАктёр дубляжа
Вадим
Чернобельский
- ДТКомпозитор
Джем
Тунджер