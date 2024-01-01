Стальная команда 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Двое школьников и их верные роботы борются с алчными взрослыми, поставившими благополучие мира под угрозу. «Стальная команда» — сериал, созданный в технике 3D-анимации, о дружбе и вере в себя.



Тин — талантливый парень, который любит собирать новые приборы, но его изобретения далеки от совершенства, часто ломаются и приносят больше вреда, чем пользы. Ита — смелая девочка, которая всегда готова расследовать запутанные тайны при помощи технологичных гаджетов. Однажды, пытаясь понять, кто же устраивает пожары, частенько возникающие в округе, они набредают на заброшенный завод. Там они находят троицу роботов, у каждого из которых есть сильные и слабые стороны, но вместе с ребятами они смогут противостоять любой опасности.



Найдет ли свежесобранный отряд причину пожаров, расскажет «Стальная команда» — мультсериал, все серии которого можно смотреть на Wink.



