Стальная команда 1 сезон 3 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+11 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 6+11 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 22
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 23
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 24
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 25
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 26
О сериале
Двое школьников и их верные роботы борются с алчными взрослыми, поставившими благополучие мира под угрозу. «Стальная команда» — сериал, созданный в технике 3D-анимации, о дружбе и вере в себя.
Тин — талантливый парень, который любит собирать новые приборы, но его изобретения далеки от совершенства, часто ломаются и приносят больше вреда, чем пользы. Ита — смелая девочка, которая всегда готова расследовать запутанные тайны при помощи технологичных гаджетов. Однажды, пытаясь понять, кто же устраивает пожары, частенько возникающие в округе, они набредают на заброшенный завод. Там они находят троицу роботов, у каждого из которых есть сильные и слабые стороны, но вместе с ребятами они смогут противостоять любой опасности.
Найдет ли свежесобранный отряд причину пожаров, расскажет «Стальная команда» — мультсериал, все серии которого можно смотреть на Wink.