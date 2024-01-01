Стальная команда 1 сезон 18 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 1
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 2
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 3
- 6+11 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 4
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 5
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 6
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 7
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 8
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 9
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 10
- 6+11 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 11
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 12
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 13
- 6+12 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 14
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 15
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 16
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 17
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 18
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 19
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 20
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 21
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 22
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 23
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 24
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 25
- 6+13 мин
Стальная команда
Сезон 1 Серия 26
О сериале
Двое школьников и их верные роботы борются с алчными взрослыми, поставившими благополучие мира под угрозу. «Стальная команда» — сериал, созданный в технике 3D-анимации, о дружбе и вере в себя.
Тин — талантливый парень, который любит собирать новые приборы, но его изобретения далеки от совершенства, часто ломаются и приносят больше вреда, чем пользы. Ита — смелая девочка, которая всегда готова расследовать запутанные тайны при помощи технологичных гаджетов. Однажды, пытаясь понять, кто же устраивает пожары, частенько возникающие в округе, они набредают на заброшенный завод. Там они находят троицу роботов, у каждого из которых есть сильные и слабые стороны, но вместе с ребятами они смогут противостоять любой опасности.
Найдет ли свежесобранный отряд причину пожаров, расскажет «Стальная команда» — мультсериал, все серии которого можно смотреть на Wink.
Сериал Телебашня 1 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.