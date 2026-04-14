Спланированный роман. Сезон 1. Серия 28
Wink
Сериалы
Спланированный роман
1-й сезон
28-я серия

Спланированный роман (сериал, 2025) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

2025, Спланированный роман. Сезон 1. Серия 28
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мика Фудзивара живёт в ловушке собственного брака с Тацуей Курокавой. Их семейная жизнь полна домашнего насилия, недоверия и предательства. Тогда Мика решает взять всё в свои руки. Она использует Рэну Оно, которая влюблена в Курокаву, чтобы доказать измену мужа и освободиться от брачных оков.
Мика получает доказательства и пользуется случаем, чтобы предложить развестись. Однако Тацуя против развода — он злится и избивает Мику. Ей приходится инсценировать свою смерть, чтобы сбежать. Вскоре Фудзивара узнаёт, что Курокава убил её отца, и решает вернуться, притворившись своей несуществующей сестрой-близнецом, чтобы отомстить.
Мика в облике своей сестры говорит Тацуе, что на имя его жены был открыт финансовый фонд. Между беременной Рэной и Тацуей разгораются споры на счёт фонда, Курокава перестаёт доверять Рэне, и их союз рушится. Мика же обманывает Курокаву и проворачивает мошенническую схему, благодаря которой Тацуя закладывает всё своё имущество и берёт большие кредиты, что в итоге кончается его банкротством.
С помощью адвоката Юма Сато, Мика разоблачает преступление Курокавы — убийство тестя.
В конце концов, на том самом побережье, где погиб её отец, Мика срывает с себя маску. Курокава, брошенный всеми, преследуемый коллекторами и полицией, решает подписать документы о расторжении брака.
А Мика и Юма начинают новую, прекрасную жизнь.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг