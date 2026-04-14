Спланированный роман (сериал, 2025) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 18+4 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 18+4 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 18+4 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 48Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 51Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 52Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 53Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 54Бесплатно
- 18+3 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 55Бесплатно
- 18+2 мин
Спланированный роман
Сезон 1 Серия 56Бесплатно
О сериале
Мика Фудзивара живёт в ловушке собственного брака с Тацуей Курокавой. Их семейная жизнь полна домашнего насилия, недоверия и предательства. Тогда Мика решает взять всё в свои руки. Она использует Рэну Оно, которая влюблена в Курокаву, чтобы доказать измену мужа и освободиться от брачных оков.
Мика получает доказательства и пользуется случаем, чтобы предложить развестись. Однако Тацуя против развода — он злится и избивает Мику. Ей приходится инсценировать свою смерть, чтобы сбежать. Вскоре Фудзивара узнаёт, что Курокава убил её отца, и решает вернуться, притворившись своей несуществующей сестрой-близнецом, чтобы отомстить.
Мика в облике своей сестры говорит Тацуе, что на имя его жены был открыт финансовый фонд. Между беременной Рэной и Тацуей разгораются споры на счёт фонда, Курокава перестаёт доверять Рэне, и их союз рушится. Мика же обманывает Курокаву и проворачивает мошенническую схему, благодаря которой Тацуя закладывает всё своё имущество и берёт большие кредиты, что в итоге кончается его банкротством.
С помощью адвоката Юма Сато, Мика разоблачает преступление Курокавы — убийство тестя.
В конце концов, на том самом побережье, где погиб её отец, Мика срывает с себя маску. Курокава, брошенный всеми, преследуемый коллекторами и полицией, решает подписать документы о расторжении брака.
А Мика и Юма начинают новую, прекрасную жизнь.