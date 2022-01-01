Список покупок убийцы (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.82022, Sarinjaui syopingmokrok
Детективы, Комедии18+
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+66 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+59 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+57 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+59 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+64 мин
Список покупок убийцы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Хотя Ан Дэ-сон и обладает превосходной памятью и усидчивостью, всё равно несколько лет не может сдать экзамен на госслужащего. При поддержке мамы и своей девушки-полицейской он не оставляет попыток и пока работает на полставки в мамином магазине на окраине Сеула. Когда по соседству происходит убийство, Дэ-сон выясняет, что единственная улика, которая поможет вычислить преступника, — чек из их магазина.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Криминал, Детективы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb