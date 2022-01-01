Список покупок убийцы (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Хотя Ан Дэ-сон и обладает превосходной памятью и усидчивостью, всё равно несколько лет не может сдать экзамен на госслужащего. При поддержке мамы и своей девушки-полицейской он не оставляет попыток и пока работает на полставки в мамином магазине на окраине Сеула. Когда по соседству происходит убийство, Дэ-сон выясняет, что единственная улика, которая поможет вычислить преступника, — чек из их магазина.

