Сергей Жигунов
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Детям
Спасите, я не умею готовить!
1-й сезон
Сергей Жигунов

Спасите, я не умею готовить! (сериал, 2018) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

8.22018, Сергей Жигунов
ТВ-шоу12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Единственный в мире грузин, который не умеет готовить, каждое воскресное утро доказывает: чтобы удивить домашних, не нужно много времени и сил, ведь если с рецептом справился Отар Кушанашвили, вам не составит никакого труда его повторить. Самый энергичный в мире ведущий и его гости – известные актeры, спортсмены, музыканты со своими фирменными семейными рецептами, много грузинского юмора и разговоры по душам, которые случаются только на кухне и только в кругу друзей.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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