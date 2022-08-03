Спасите, я не умею готовить! (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.32018, Спасите, я не умею готовить! Сезон 1 130 серий
ТВ-шоу18+
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О сериале
Единственный в мире грузин, который не умеет готовить, каждое воскресное утро доказывает: чтобы удивить домашних, не нужно много времени и сил, ведь если с рецептом справился Отар Кушанашвили, вам не составит никакого труда его повторить. Самый энергичный в мире ведущий и его гости – известные актeры, спортсмены, музыканты со своими фирменными семейными рецептами, много грузинского юмора и разговоры по душам, которые случаются только на кухне и только в кругу друзей.