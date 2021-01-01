Спасите, я не умею готовить! (сериал, 2021) сезон 1 серия 120 смотреть онлайн бесплатно

Алёна Апина
Спасите, я не умею готовить!
1-й сезон
Алёна Апина

8.32021, Алёна Апина
ТВ-шоу12+

Единственный в мире грузин, который не умеет готовить, каждое воскресное утро доказывает: чтобы удивить домашних, не нужно много времени и сил, ведь если с рецептом справился Отар Кушанашвили, вам не составит никакого труда его повторить. Самый энергичный в мире ведущий и его гости – известные актeры, спортсмены, музыканты со своими фирменными семейными рецептами, много грузинского юмора и разговоры по душам, которые случаются только на кухне и только в кругу друзей.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
38 мин / 00:38

