Москворечье Сабурово
Wink
Сериалы
Современные районы Москвы
1-й сезон
Москворечье Сабурово

Современные районы Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 87 смотреть онлайн бесплатно

8.72022, Москворечье Сабурово
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сегодня Москва наравне с европейскими городами взяла курс на обновление городской среды, которая преобразуется, наполняется другими смыслами и ключевыми доминантами. Исторический контекст соседствует с современными общественными пространствами. Какую роль в этой градостроительной канве выполняют районы столицы? Какими ключевыми доминантами они наполнены? Уходит ли столица от культа центра к периферийным районам, наполняя их культурными и социальными локациями для жизни горожан? Об этом и не только новый цикл программ «Современные районы Москвы».

Сериал Москворечье Сабурово 1 сезон 87 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг