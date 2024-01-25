WinkСериалыСовременные районы Москвы1-й сезонЗамоскворечье
Современные районы Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.52022, Замоскворечье
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сегодня Москва наравне с европейскими городами взяла курс на обновление городской среды, которая преобразуется, наполняется другими смыслами и ключевыми доминантами. Исторический контекст соседствует с современными общественными пространствами. Какую роль в этой градостроительной канве выполняют районы столицы? Какими ключевыми доминантами они наполнены? Уходит ли столица от культа центра к периферийным районам, наполняя их культурными и социальными локациями для жизни горожан? Об этом и не только новый цикл программ «Современные районы Москвы».