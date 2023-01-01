Современные районы Москвы
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Современные районы Москвы

Современные районы Москвы (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.72022, Современные районы Москвы 1 сезон
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сегодня Москва наравне с европейскими городами взяла курс на обновление городской среды, которая преобразуется, наполняется другими смыслами и ключевыми доминантами. Исторический контекст соседствует с современными общественными пространствами. Какую роль в этой градостроительной канве выполняют районы столицы? Какими ключевыми доминантами они наполнены? Уходит ли столица от культа центра к периферийным районам, наполняя их культурными и социальными локациями для жизни горожан? Об этом и не только новый цикл программ «Современные районы Москвы».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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