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Социо (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2013, Twisted 1.11
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История молодого парня, у которого большие проблемы с его прошлой жизнью. Он совсем недавно нашел двух своих лучших подруг, которых знал с самого детства. Но однажды его одноклассницу нашли в подвале своего дома, мертвой, и он становится главным подозреваемым по этому делу.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Социо»

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