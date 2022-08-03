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Социо
1-й сезон

Социо (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Twisted 1 11 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История молодого парня, у которого большие проблемы с его прошлой жизнью. Он совсем недавно нашел двух своих лучших подруг, которых знал с самого детства. Но однажды его одноклассницу нашли в подвале своего дома, мертвой, и он становится главным подозреваемым по этому делу.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Социо»