Серия 679
Wink
Детям
Соседка, ты дома?
2-й сезон
Серия 679

Соседка, ты дома? (сериал, 2015) сезон 2 серия 679 смотреть онлайн

8.72015, Bhabhi Ji Ghar Par Hai
Комедии, Зарубежные6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В центре внимания две семейные пары, живущие по соседству. Вроде бы супруги счастливы в браке, однако мужчинам кажется, что соседу больше повезло с женой. Каждый из супругов тайно влюблен в чужую жену. Подобная ситуация порождает массу комичных, смешных и нелепых ситуаций.

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Рейтинг

8.7 IMDb