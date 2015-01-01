Серия 641
Wink
Детям
Соседка, ты дома?
2-й сезон
Серия 641

Соседка, ты дома? (сериал, 2015) сезон 2 серия 641 смотреть онлайн

8.72015, Bhabhi Ji Ghar Par Hai
Комедии6+

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Сюжет

В центре внимания две семейные пары, живущие по соседству. Вроде бы супруги счастливы в браке, однако мужчинам кажется, что соседу больше повезло с женой. Каждый из супругов тайно влюблен в чужую жену. Подобная ситуация порождает массу комичных, смешных и нелепых ситуаций.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.7 IMDb