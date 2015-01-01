Соседка, ты дома? (сериал, 2015) сезон 2 серия 676 смотреть онлайн

Серия 676
Соседка, ты дома?
2-й сезон
8.72015, Bhabhi Ji Ghar Par Hai
Комедия6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре внимания две семейные пары, живущие по соседству. Вроде бы супруги счастливы в браке, однако мужчинам кажется, что соседу больше повезло с женой. Каждый из супругов тайно влюблен в чужую жену. Подобная ситуация порождает массу комичных, смешных и нелепых ситуаций.

Страна
Индия
Жанр
Комедия
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 IMDb