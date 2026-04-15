Сосед, которому я не могу отказать (сериал, 2025) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн бесплатно

После необдуманной ночи с Лэяо, Чжаоян неожиданно узнаёт, что станет отцом, но между ними возникает глубокая пропасть недопонимания. Их пути расходятся у дверей больницы, где Лэяо решает прервать беременность. Вернувшись домой, Чжаоян обнаруживает, что его квартира теперь принадлежит ослепительной и властной генеральному директору Мицай, которая приказывает ему немедленно освободить жильё. Хитростью и упрямством ему удаётся остаться, но в процессе он доводит новую хозяйку до слёз. С этой встречи жизнь Чжаояна, прежде равнодушного ко всему – карьере, чувствам, будущему, – обретает новые краски. Между ним и прекрасной, но строптивой девушкой, завязываются невероятные, полные эмоций и противоречий отношения.

