Сосед, которому я не могу отказать. Сезон 1. Серия 80
Wink
Сериалы
Сосед, которому я не могу отказать
1-й сезон
80-я серия
6.82025, The Tenant I Can’t Say No To
Драма, Мелодрама18+

Сосед, которому я не могу отказать (сериал, 2025) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После необдуманной ночи с Лэяо, Чжаоян неожиданно узнаёт, что станет отцом, но между ними возникает глубокая пропасть недопонимания. Их пути расходятся у дверей больницы, где Лэяо решает прервать беременность. Вернувшись домой, Чжаоян обнаруживает, что его квартира теперь принадлежит ослепительной и властной генеральному директору Мицай, которая приказывает ему немедленно освободить жильё. Хитростью и упрямством ему удаётся остаться, но в процессе он доводит новую хозяйку до слёз. С этой встречи жизнь Чжаояна, прежде равнодушного ко всему – карьере, чувствам, будущему, – обретает новые краски. Между ним и прекрасной, но строптивой девушкой, завязываются невероятные, полные эмоций и противоречий отношения.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
2 мин / 00:02

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