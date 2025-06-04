Сорвиголова: Рожденный заново. Сезон 1. Серия 1
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Сорвиголова: Рожденный заново
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1-я серия

Сорвиголова: Рожденный заново (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2025, Сорвиголова: Рожденный заново. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Фэнтези18+

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О сериале

Слепому адвокату Мэтту Мёрдоку снова приходится облачиться в костюм Сорвиголовы, чтобы противостоять криминальному авторитету Уилсону Фиску, который решил занять пост мэра Нью-Йорка.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»