Сорвиголова: Рожденный заново (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2025, Сорвиголова: Рожденный заново. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- МКРежиссёр
Майкл
Куэста
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- АФАктёр
Арти
Фрушан
- ЧКАктёр
Чарли
Кокс
- УБАктёр
Уилсон
Бетел
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- ДУАктриса
Дженнея
Уолтон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Джон
Бернтал
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- ДССценарист
Дарио
Скардапейн
- КОСценарист
Крис
Орд
- МКСценарист
Мэтт
Кормэн
- ДБПродюсер
Джастин
Бенсон
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- РСПродюсер
Радд
Симмонс
- САПродюсер
Сана
Аманат