Сорвиголова: Рожденный заново (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Сорвиголова: Рожденный заново. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Слепому адвокату Мэтту Мёрдоку снова приходится облачиться в костюм Сорвиголовы, чтобы противостоять криминальному авторитету Уилсону Фиску, который решил занять пост мэра Нью-Йорка.
Сериал Сорвиголова: Рожденный заново 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Фэнтези, Триллер
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- МКРежиссёр
Майкл
Куэста
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- АФАктёр
Арти
Фрушан
- ЧКАктёр
Чарли
Кокс
- УБАктёр
Уилсон
Бетел
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- ДУАктриса
Дженнея
Уолтон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Джон
Бернтал
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- ДССценарист
Дарио
Скардапейн
- КОСценарист
Крис
Орд
- МКСценарист
Мэтт
Кормэн
- ДБПродюсер
Джастин
Бенсон
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- РСПродюсер
Радд
Симмонс
- САПродюсер
Сана
Аманат