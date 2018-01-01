Сорвиголова: Рожденный заново (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сорвиголова: Рожденный заново. Сезон 1
Сорвиголова: Рожденный заново
1-й сезон

2025, Сорвиголова: Рожденный заново. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Слепому адвокату Мэтту Мёрдоку снова приходится облачиться в костюм Сорвиголовы, чтобы противостоять криминальному авторитету Уилсону Фиску, который решил занять пост мэра Нью-Йорка.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

