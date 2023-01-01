Сорвиголова: Рожденный заново
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Сорвиголова: Рожденный заново

Сорвиголова: Рожденный заново (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Сорвиголова: Рожденный заново 1 сезон
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Слепому адвокату Мэтту Мёрдоку снова приходится облачиться в костюм Сорвиголовы, чтобы противостоять криминальному авторитету Уилсону Фиску, который решил занять пост мэра Нью-Йорка.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Фэнтези, Триллер

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Актёры и съёмочная группа сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»