Соник Бум. Сезон 2. Серия 25
Соник Бум
2-й сезон
25-я серия

Соник Бум (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

8.92016, Sonic Boom
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультсериал – находка для фанатов культовой игры Sega. Отважный ежик Соник борется со злом в лице хитроумного доктора Эггмана, который все время строит козни. Проходить все испытания герою помогают его верные друзья: лисенок Тейлз, ехидна Наклз, ежиха Эми Роуз и барсучиха Стикс.

США, Франция
Мультсериалы
Full HD
11 мин / 00:11

8.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

