Солдаты. Наизнанку (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Солдаты. Наизнанку» — многосерийный фильм, посвященный сериалу «Солдаты». В нем собрано буквально все, что имеет отношение к сериалу: вырезанные эпизоды, ситуации, происходившие за кадром, интервью с фанатами и актерами, лучшие эпизоды сериала. Авторы проекта поговорили также со сценаристами, режиссерами и продюсерами — каждый из них рассказывает интересные истории, связанные со съемками, вспоминает трудные и, наоборот, комичные ситуации.





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