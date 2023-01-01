Солдаты. Наизнанку
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Солдаты. Наизнанку

Солдаты. Наизнанку (сериал, 2006) смотреть онлайн

8.82006, Солдаты. Наизнанку 1 сезон
Драмы, Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Солдаты. Наизнанку» — многосерийный фильм, посвященный сериалу «Солдаты». В нем собрано буквально все, что имеет отношение к сериалу: вырезанные эпизоды, ситуации, происходившие за кадром, интервью с фанатами и актерами, лучшие эпизоды сериала. Авторы проекта поговорили также со сценаристами, режиссерами и продюсерами — каждый из них рассказывает интересные истории, связанные со съемками, вспоминает трудные и, наоборот, комичные ситуации.

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