Соль (сериал, 2015) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

2015, Соль. Сезон 1. Серия 43
«Соль» — это музыкальное шоу, в котором принимают участие музыканты, работающие в разных жанрах — от русского рока до хип-хопа. В каждом выпуске гости выступают «вживую», исполняя свои хиты, а также дают интервью, в рамках которого рассказывают о своем личном и творческом пути, говорят о музыке и обсуждают вечные, остросоциальные и политические вопросы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
50 мин / 00:50

