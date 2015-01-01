Соль (сериал, 2015) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
2015, Соль. Сезон 1. Серия 35
ТВ-шоу16+
О сериале
«Соль» — это музыкальное шоу, в котором принимают участие музыканты, работающие в разных жанрах — от русского рока до хип-хопа. В каждом выпуске гости выступают «вживую», исполняя свои хиты, а также дают интервью, в рамках которого рассказывают о своем личном и творческом пути, говорят о музыке и обсуждают вечные, остросоциальные и политические вопросы.
