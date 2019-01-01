Сезон 6 Серия 12
Wink
Сериалы
События прошедшей недели с Джоном Оливером
Лучшие эпизоды
Сезон 6 Серия 12
2019, Last Week Tonight with John Oliver
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Лучшие выпуски аналитического шоу Джона Оливера, в котором телеведущий и отличный комик освещает последние новости, общественные и политические события в сатирическом ключе. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.

Сериал Сезон 6 Серия 12 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «События прошедшей недели с Джоном Оливером»