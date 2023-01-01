События прошедшей недели с Джоном Оливером
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События прошедшей недели с Джоном Оливером
2014, Last Week Tonight with John Oliver 4 сезона
ТВ-шоу18+

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События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Аналитическое шоу в лучших традициях жанра. Джон Оливер не только телеведущий, но и отличный комик, поэтому его еженедельное ток-шоу наполнено сатирой и острым юмором. Последние новости, общественные и политические события — ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «События прошедшей недели с Джоном Оливером»

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