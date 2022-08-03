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События прошедшей недели с Джоном Оливером
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События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Last Week Tonight with John Oliver 4 серии
ТВ-шоу, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лучшие выпуски аналитического шоу Джона Оливера, в котором телеведущий и отличный комик освещает последние новости, общественные и политические события в сатирическом ключе. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.

Страна
США
Жанр
Комедия, ТВ-шоу

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «События прошедшей недели с Джоном Оливером»