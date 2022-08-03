События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Лучшие выпуски аналитического шоу Джона Оливера, в котором телеведущий и отличный комик освещает последние новости, общественные и политические события в сатирическом ключе. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.

