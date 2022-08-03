С.О.Б.Е.З. (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Суперкоманда зверей защищает мир от ядерной мартышки и носорога Гегемона – супергеройский мультсериал создателей «Сказочного патруля» и «Ми-ми-мишек». В Специальный Отряд Бесстрашных Зверей входят выдающиеся профессионалы: медведь Федор, опытный стратег и лидер команды; боевой заяц Захар, отвечающий за грубую силу; волк Вольдемар, шпион с более тонким подходом к делу; и лиса Олеся, хакерша и специалистка по транспорту. Их главные противники – Ядерная Мартышка Дарвин и носорог Гегемон, сражающиеся друг с другом за право владеть всем миром и ставящие под угрозу жизни мирного населения планеты. С какими напастями придется столкнуться героям – узнает, посмотрев все серии мультсериала «С.О.Б.Е.З.

