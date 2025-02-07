WinkСериалыСнежный папа1-й сезон4-я серия
9.02025, Снежный папа. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Снежный папа (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Парикмахерша с тяжелой судьбой выдумывает для себя и дочки новую жизнь, чтобы понравиться бизнесмену. Мелодрама «Снежный папа» — сериал о прошлом, от которого не убежать.
Парикмахерша Ирина больше не живет с мужем и одна растит дочку, милую девочку по имени Маша. Но неожиданная встреча с предпринимателем Олегом Царевым становится для нее поворотной. Чтобы соответствовать его уровню, Ирина притворяется совсем другой женщиной: хозяйкой салона красоты, чья дочь учится в элитной гимназии. Между Ириной и Олегом вспыхивает любовь, и на горизонте уже маячит свадьба, вот только ее законный муж Коля не собирается расставаться с супругой так просто.
К чему это приведет, расскажет сериал «Снежный папа», смотреть онлайн который можно на Wink.